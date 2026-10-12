Собянин рассказал о новых игровых площадках для детей в Москве

Новые игровые и развивающие площадки для детей появляются в московских дворах. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

В Нагатинском Затоне установили двухмачтовый корабль, а в Ломоносовском районе, Ясеневе и Даниловском обустроили игровые городки, батуты и балансиры. В Очакове-Матвеевском появилась большая площадка с качелями разных форматов.

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