СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер отложили визит в Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отложили визит в Москву, чтобы выяснить позиции Киева и Европы по украинскому конфликту. Об этом сообщает Axios. Ранее издание писало, что они могли посетить Москву и Киев на этой неделе.

На прошлой неделе переговоры делегаций Украины и США в Майами завершились досрочно после того, как президент США Дональд Трамп объявил о сделке с Россией по дизельному топливу.

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