Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Сегодня московским школьникам доступно более 140 тысяч кружков и секций. В них занимаются почти 90% детей. На выбор ребят есть множество необычных современных направлений: от ИИ до биологической криминалистики. Кроме того, в школах работают спортивные клубы, которые объединяют почти 350 тысяч юных москвичей.

"Москва последовательно развивает помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря цифровизации медицинских процессов мы увидели, что не все пациенты после инфаркта и инсульта начинают необходимую лекарственную терапию в первый месяц после выписки. Вместе с тем именно это период особенно важен для дальнейшего восстановления и профилактики повторных инфарктов и инсультов. Поэтому мы изменили подход и теперь первый запас льготных препаратов на 30 дней пациент получает непосредственно при выписке из стационара", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве продолжается вакцинация против гриппа. Доступно 20 мобильных пунктов, 18 из которых работают у станций метро, МЦК и МЦД, еще два – на Воробьевых горах и в парке "Зарядье". Все пункты вакцинации работают ежедневно без предварительной записи. С собой достаточно иметь паспорт, при наличии – полис ОМС.