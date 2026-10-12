Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Центры ранней помощи открыты в четырех детских больницах Москвы

"Деньги 24": эксперты назвали российские города, в которых дешевле всего вылечить зубы

"Деньги 24": стоматология стала одной из самых затратных сфер для пациентов в России

"Новости дня": выдачу лекарств пациентам после инфаркта и инсульта упростили в Москве

Московские врачи спасли ребенка, проглотившего 250 магнитных шариков

Новости социального блока Москвы

В Москве запустили серийное производство ультразвуковых сканеров экспертного класса

Перенесшим инфаркт и инсульт пациентам стало проще получить льготные лекарства в Москве

В Москве отметят День беременных 7 октября

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Сегодня московским школьникам доступно более 140 тысяч кружков и секций. В них занимаются почти 90% детей. На выбор ребят есть множество необычных современных направлений: от ИИ до биологической криминалистики. Кроме того, в школах работают спортивные клубы, которые объединяют почти 350 тысяч юных москвичей.

"Москва последовательно развивает помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря цифровизации медицинских процессов мы увидели, что не все пациенты после инфаркта и инсульта начинают необходимую лекарственную терапию в первый месяц после выписки. Вместе с тем именно это период особенно важен для дальнейшего восстановления и профилактики повторных инфарктов и инсультов. Поэтому мы изменили подход и теперь первый запас льготных препаратов на 30 дней пациент получает непосредственно при выписке из стационара", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве продолжается вакцинация против гриппа. Доступно 20 мобильных пунктов, 18 из которых работают у станций метро, МЦК и МЦД, еще два – на Воробьевых горах и в парке "Зарядье". Все пункты вакцинации работают ежедневно без предварительной записи. С собой достаточно иметь паспорт, при наличии – полис ОМС.

Читайте также
медицинаобразованиеобществогородвидео

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика