Водителям такси запретили навязывать услуги у столичных аэропортов и вокзалов

Таксистов-зазывал объявили вне закона. Водителям запретили навязывать услуги у столичных аэропортов и вокзалов. Исключение сделали только для специально оборудованных стоянок такси.

В Дептрансе отметили, что сейчас в городе работают более 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора. Власти рассчитывают, что запрет поможет сократить число случаев обмана и повысить безопасность пассажиров.

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