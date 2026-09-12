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12 сентября, 09:30

Транспорт

График движения трамваев изменится в Москве с 12 сентября

График движения трамваев изменится в Москве с 12 сентября

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С 12 сентября меняется график движения нескольких трамвайных маршрутов в Москве. По выходным составы не будут ходить до метро "Сокол".

Маршрут № 6 будет курсировать от остановки "Братцево" через МЦК "Стрешнево" до метро "Войковская", № 28 будет следовать от проспекта Маршала Жукова до "Щукинской", а № 30 не будет заезжать на разворотное кольцо у метро "Войковская".

Маршруты № 15 и № 23 отменены. Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей на Волоколамском шоссе. Основные работы будут проводить по субботам и воскресеньям, в будни маршруты продолжат работать в обычном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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