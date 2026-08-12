Парк Горького 12 августа отмечает 98-летие

12 августа Парку Горького исполнилось 98 лет. В честь дня рождения была подготовлена праздничная программа. Кроме того, москвичи могли прогуляться по обновленной Пушкинской набережной.

Для гостей также запустили экскурсионные электробусы, которые курсируют по набережной и рассказывают об истории строительства и развития парка. Вечером в "Музеоне" прошел уличный концерт. В выходные на территории парка состоится фестиваль Moscow Music School.

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