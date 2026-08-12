12 августа, 22:30Город
Парк Горького 12 августа отмечает 98-летие
12 августа Парку Горького исполнилось 98 лет. В честь дня рождения была подготовлена праздничная программа. Кроме того, москвичи могли прогуляться по обновленной Пушкинской набережной.
Для гостей также запустили экскурсионные электробусы, которые курсируют по набережной и рассказывают об истории строительства и развития парка. Вечером в "Музеоне" прошел уличный концерт. В выходные на территории парка состоится фестиваль Moscow Music School.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.