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12 августа, 22:15

Транспорт

Камеры для фиксации нарушений парковки установят в Путилкове

Камеры для фиксации нарушений парковки установят в Путилкове

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В Путилкове установят камеры для фиксации нарушений парковки. Автоматическая система фотофиксации должна заработать после восстановления дорожной разметки на Путиловском шоссе, которое планируют завершить до конца сентября.

Сейчас десятки грузовиков стоят возле жилых домов месяцами, занимают парковочные места и сужают проезд. Жители опасаются, что фуры могут помешать проезду экстренных служб. По словам юристов, грузовики тяжелее 3,5 тонны нельзя оставлять в жилых зонах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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