Более 66 тысяч штрафов выписали самокатчикам в Москве с начала сезона аренды. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

За грубые или повторные нарушения правил заблокировали 105 тысяч аккаунтов арендаторов. Чаще всего пользователи ездили вдвоем на одном самокате, пересекали пешеходный переход не спешиваясь и игнорировали велополосы.

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