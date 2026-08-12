Пиар-директор "Москвички" находится в реанимации после ДТП на Ходынской улице

Пиар-директор журнала "Москвичка" Екатерина Чаковская находится в реанимации после наезда "КамАЗа" на Ходынской улице. Врачи оценивают ее состояние как стабильное, девушка находится в сознании, угрозы для жизни нет.

По словам коллег, Чаковская получила многочисленные переломы и ушибы внутренних органов. Водитель грузовика после ДТП скрылся, но его задержали. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

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