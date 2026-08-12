12 августа, 14:30Происшествия
Пиар-директор "Москвички" находится в реанимации после ДТП на Ходынской улице
Пиар-директор журнала "Москвичка" Екатерина Чаковская находится в реанимации после наезда "КамАЗа" на Ходынской улице. Врачи оценивают ее состояние как стабильное, девушка находится в сознании, угрозы для жизни нет.
По словам коллег, Чаковская получила многочисленные переломы и ушибы внутренних органов. Водитель грузовика после ДТП скрылся, но его задержали. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.