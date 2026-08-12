Российские военнослужащие продвинулись вглубь обороны ВСУ и заняли населенный пункт Щербаковка в зоне действия группировки "Север". В штурме участвовали подразделения 11-го армейского корпуса. Также российские войска вели бои за Новое Поле в Запорожской области.

По данным Минобороны РФ, за время проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета и более 600 зенитных ракетных комплексов ВСУ. Противник потерял свыше 30 тысяч танков и боевых машин, а также 1 700 установок реактивных систем залпового огня.

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