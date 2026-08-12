12 августа, 06:30Транспорт
Авиавласти хотят получить доступ к врачебной тайне – СМИ
Авиавласти хотят получить доступ к врачебной тайне, об этом пишут СМИ. Минтранс планирует раскрывать медицинские данные авиапассажиров без их согласия.
В ведомстве считают, что эти сведения необходимы для расследования аварий. Специальная комиссия сможет изучать состояние здоровья и психику пилотов, травмы пассажиров, результаты вскрытий и судебно-медицинских экспертиз. Это, по мнению Минтранса, поможет устанавливать причины происшествий и предотвращать новые аварии.
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