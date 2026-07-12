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12 июля, 10:00

Политика

ВС России нанесли удары по украинским портам в Одессе и Черноморске

ВС России нанесли удары по украинским портам в Одессе и Черноморске

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ВС России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Украины, заявили в Минобороны РФ.

В результате ударов поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов. Кроме того, поражены морские суда и паром, осуществлявшие доставку этих грузов в порты Украины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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