Российская делегация расскажет об итогах переговоров в Абу-Даби 11 ноября

Российская делегация 11 ноября расскажет об итогах второго дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Встреча представителей России, США и Украины проходит в закрытом для прессы режиме. По словам госсекретаря США Марко Рубио, переговоры были продуктивными, однако для достижения результата сторонам предстоит проделать большую работу.

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