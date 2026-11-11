11 ноября, 13:15Политика
Российская делегация расскажет об итогах переговоров в Абу-Даби 11 ноября
Российская делегация 11 ноября расскажет об итогах второго дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Встреча представителей России, США и Украины проходит в закрытом для прессы режиме. По словам госсекретаря США Марко Рубио, переговоры были продуктивными, однако для достижения результата сторонам предстоит проделать большую работу.
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