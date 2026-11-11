Фанаты Филиппа Киркорова разделились во мнениях после концерта в Тюмени

Фанаты Филиппа Киркорова разделились во мнениях после его концерта в Тюмени. Одни поклонники отнеслись с пониманием к тому, что артист выступал с высокой температурой и после концерта извинился перед зрителями. Другие остались недовольны выступлением и захотели вернуть деньги за билеты.

Юристы пояснили, что зрители могут потребовать полную стоимость билета, если докажут, что услуга была оказана ненадлежащего качества. Для этого необходимо сохранить билет, афишу, видеозаписи выступления и свидетельства других зрителей, а затем направить письменную претензию организатору.

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