Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 08:00

Шоу-бизнес

Фанаты Филиппа Киркорова разделились во мнениях после концерта в Тюмени

Фанаты Филиппа Киркорова разделились во мнениях после концерта в Тюмени

Юра Борисов примерил образ Курта Кобейна

Поклонники Киркорова потребовали вернуть деньги за концерт в Тюмени

Нюша рассказала о состоянии Марии Шурочкиной после пожара

Дело о стрельбе в доме рэпера Джигана отправили на дополнительную проверку

Российские артисты накопили штрафы за нарушения ПДД на сотни тысяч рублей

Стали известны гонорары российских артистов за новогодние выступления

"Интервью": Олег Газманов – о критике и старых песнях

Официанты московских ресторанов назвали звезд, которые редко оставляют чаевые

Певица Татьяна Буланова дала концерт в Кремлевском дворце и собрала полный зал

Фанаты Филиппа Киркорова разделились во мнениях после его концерта в Тюмени. Одни поклонники отнеслись с пониманием к тому, что артист выступал с высокой температурой и после концерта извинился перед зрителями. Другие остались недовольны выступлением и захотели вернуть деньги за билеты.

Юристы пояснили, что зрители могут потребовать полную стоимость билета, если докажут, что услуга была оказана ненадлежащего качества. Для этого необходимо сохранить билет, афишу, видеозаписи выступления и свидетельства других зрителей, а затем направить письменную претензию организатору.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаАнастасия Налетова

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика