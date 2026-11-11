Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 07:30

Транспорт

Малые дублирующие светофоры установили по 11 адресам в Москве

Малые дублирующие светофоры установили по 11 адресам в Москве

В Москве ожидается похолодание в ночь на 11 ноября

Психолог оценила практику наказания родителей за аварии детей на СИМ

В Москве запустили тематический поезд, посвященный проекту "Искусство в метро"

"Деньги 24": в России могут увеличить финансирование программы льготного автокредитования

"Новости дня": москвичей пригласили на лекцию об истории развития метро

В России с начала года произошло 3,5 тысячи ДТП с участием СИМ

"Деньги 24": на программу льготного автокредитования в РФ выделят почти 17,5 млрд рублей

В России начал действовать обновленный ГОСТ на остановки общественного транспорта

КНР ужесточит правила экспорта автомобилей в 2027 году

Малые дублирующие светофоры установили в Москве по 11 адресам с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Всего такие светофоры работают уже по 155 адресам столицы. Дополнительные сигналы размещают на перекрестках, где основной светофор может быть плохо виден из-за особенностей дороги или расположения стоп-линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика