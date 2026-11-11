Малые дублирующие светофоры установили по 11 адресам в Москве

Малые дублирующие светофоры установили в Москве по 11 адресам с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Всего такие светофоры работают уже по 155 адресам столицы. Дополнительные сигналы размещают на перекрестках, где основной светофор может быть плохо виден из-за особенностей дороги или расположения стоп-линии.

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