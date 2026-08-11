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11 августа, 13:00

Политика

Трамп подписал указ о сокращении национального календаря детских прививок в США

Трамп подписал указ о сокращении национального календаря детских прививок в США

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Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о сокращении национального календаря детских прививок в США с 18 до 11. Новые правила президент назвал золотым стандартом вакцинации. Также Трамп связал прививки с возможным риском развития аутизма и заявил, что сокращение их числа необходимо для изучения этого вопроса.

Между тем в школах США сейчас фиксируют самую сильную вспышку кори за последние 35 лет на фоне роста числа противников вакцинации. Медицинское сообщество страны требует отменить указ Трампа, заявляя, что он может угрожать здоровью и безопасности детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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