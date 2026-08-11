Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о сокращении национального календаря детских прививок в США с 18 до 11. Новые правила президент назвал золотым стандартом вакцинации. Также Трамп связал прививки с возможным риском развития аутизма и заявил, что сокращение их числа необходимо для изучения этого вопроса.

Между тем в школах США сейчас фиксируют самую сильную вспышку кори за последние 35 лет на фоне роста числа противников вакцинации. Медицинское сообщество страны требует отменить указ Трампа, заявляя, что он может угрожать здоровью и безопасности детей.

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