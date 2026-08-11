Выбежавшие на летное поле в Шереметьево девушки пытались догнать чужой самолет

Выбежавшие на летное поле в Шереметьево девушки перепутали рейс. Они должны были лететь в Бодрум на свадьбу сестры, но попытались догнать самолет, который выполнял внутренний рейс в Уфу. Подробности в соцсетях рассказала подруга одной из пассажирок.

По ее словам, девушки находились в состоянии шока и паники и решили бежать за самолетом в надежде, что их заметят и пустят на борт. Они были в платьях и на каблуках, поскольку торопились на семейное торжество. За нарушение пассажирки понесли административную ответственность.

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