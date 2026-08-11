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11 августа, 08:45

Город

Дни открытых дверей в обновленных московских школах пройдут 24–29 августа

Дни открытых дверей в обновленных московских школах пройдут 24–29 августа

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С 24 по 29 августа в 100 столичных школах, которые недавно открылись после ремонта, состоятся дни открытых дверей. Юные москвичи и их родители смогут познакомиться с обновленной образовательной средой, в которой дети будут учиться с 1 сентября.

Для посетителей подготовят мастер-классы, лекции и спортивные мероприятия. Экскурсии будут проходить с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00, а в субботу – с 10:00 до 16:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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