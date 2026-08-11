Более 130 человек погибли в результате землетрясения в Колумбии

Не менее 132 человек погибли в результате землетрясения в Колумбии, еще 570 пострадали. Среди пострадавших есть туристы из России.

Подземные толчки магнитудой 7,4 разрушили жилые кварталы и промышленные зоны. Также пострадал собор-базилика Девы Марии Розария.

Ранее землетрясение произошло в Венесуэле. Там число погибших превысило 230 человек, еще более 20 тысяч числятся пропавшими без вести. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.