11 августа, 06:15Происшествия
Более 130 человек погибли в результате землетрясения в Колумбии
Не менее 132 человек погибли в результате землетрясения в Колумбии, еще 570 пострадали. Среди пострадавших есть туристы из России.
Подземные толчки магнитудой 7,4 разрушили жилые кварталы и промышленные зоны. Также пострадал собор-базилика Девы Марии Розария.
Ранее землетрясение произошло в Венесуэле. Там число погибших превысило 230 человек, еще более 20 тысяч числятся пропавшими без вести. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.