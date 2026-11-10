В РФ формируется практика наказания родителей за аварии с участием детей на СИМ

В России родителей детей, устроивших ДТП на электросамокатах, начали привлекать к ответственности. Первой осудили женщину, чей 11-летний сын на электросамокате сбил пенсионерку. По решению суда транспортное средство изъяли, а матери назначили штраф более 70 тысяч рублей.

Юристы отмечают, что практика привлечения родителей к ответственности за действия несовершеннолетних, управляющих электросамокатами и другой техникой, распространяется. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.