Строительство домов из готовых модулей началось на северо-востоке столицы

На северо-востоке столицы началось строительство трех домов по программе реновации. Здания возводят по модульной технологии: их собирают из готовых элементов, каждый из которых может представлять собой полноценную квартиру.

Такой подход позволяет вести стройку значительно быстрее, чем при традиционных методах. Кроме того, сборка модулей проходит с минимальным уровнем шума и пыли, что особенно важно для жителей соседних домов.

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