10 октября, 11:30Мэр Москвы
Сергей Собянин: Москва поможет талантливым школьникам в освоении физики
С нового учебного года в Москве запустили новый проект – физико-математическую вертикаль в 7–9-х классах. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.
По словам мэра, к инициативе присоединилось более 160 школ и 6,5 тысячи ребят. Программа обучения – не меньше 3 часов физики и 8 часов математики в неделю.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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