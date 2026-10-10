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10 октября, 11:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин: Москва поможет талантливым школьникам в освоении физики

Сергей Собянин: Москва поможет талантливым школьникам в освоении физики

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С нового учебного года в Москве запустили новый проект – физико-математическую вертикаль в 7–9-х классах. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

По словам мэра, к инициативе присоединилось более 160 школ и 6,5 тысячи ребят. Программа обучения – не меньше 3 часов физики и 8 часов математики в неделю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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