Сергей Собянин: Москва поможет талантливым школьникам в освоении физики

С нового учебного года в Москве запустили новый проект – физико-математическую вертикаль в 7–9-х классах. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

По словам мэра, к инициативе присоединилось более 160 школ и 6,5 тысячи ребят. Программа обучения – не меньше 3 часов физики и 8 часов математики в неделю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



