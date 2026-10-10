Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 10:45

Безопасность

В МВД рассказали о правилах безопасности в интернете для детей

В МВД рассказали о правилах безопасности в интернете для детей

Число звонков россиянам от мошенников сократилось в разы

Мэр Москвы: поисково-спасательная станция "Царицыно" отмечает 145-летие

В Москве и области проверили работу системы оповещения

Мошенники стали обманывать россиян под именем провайдеров

Мошенники в РФ стали создавать поддельные сайты для распространения вирусов

Эксперт предупредил о мошеннических схемах после сбоя в дата-центре "Яндекса"

"Новости дня": на портале "Госуслуги" появятся специальные кнопки защиты

Мошенники рассылают москвичам вредоносные файлы под видом обновлений приложений

"Новости дня": красная и зеленая кнопки для борьбы с мошенниками появятся на "Госуслугах"

Ииспользование антивирусов, правильная настройка всех соцсетей и открытый диалог между родителем и ребенком являются одними из главных правил безопасности в интернете, так считают в МВД.

Особо выделяют доверительное общение между взрослыми и детьми на тему телефона. Ребенку чаще нужно напоминать, что устройство предназначено прежде всего для учебы и общения, а не для сомнительных игр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоКарина Чернова

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика