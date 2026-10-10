В МВД рассказали о правилах безопасности в интернете для детей

Ииспользование антивирусов, правильная настройка всех соцсетей и открытый диалог между родителем и ребенком являются одними из главных правил безопасности в интернете, так считают в МВД.

Особо выделяют доверительное общение между взрослыми и детьми на тему телефона. Ребенку чаще нужно напоминать, что устройство предназначено прежде всего для учебы и общения, а не для сомнительных игр.

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