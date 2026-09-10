В Москве задержан сотрудник СБУ, собиравший данные о британских дипломатах

Сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), который собирал данные о британских дипломатах, задержали в Москве. Об этом сообщает ФСБ.

Обвиняемый россиянин работал в компании, которая обеспечивала охрану посольства Великобритании. По заданию украинских кураторов, задержанный собирал данные о сотрудниках диппредставительства, их автомобилях, встречах, о системе безопасности в здании посольства и мерах, которых принимают для защиты самого посла.

Информацию он передавал украинскому блогеру, а затем ее должны были использовать, чтобы устроить диверсию в отношении дипломата и обвинить в этом Россию. Сейчас идет предварительное расследование, уголовное дело завели по статье о государственной измене.

ФСБ просит россиян отказаться от каких-либо контактов с проукраинскими блогерами, чтобы не быть втянутыми в тяжкие преступления.

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