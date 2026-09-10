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10 сентября, 11:00

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о комплексной реставрации усадьбы Кузьминки

Сергей Собянин рассказал о комплексной реставрации усадьбы Кузьминки

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Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX о восстановлении усадьбы Кузьминки. В 2024 году там началась первая за 100 лет комплексная реставрация зданий, парка и водоемов. В программу включены более 30 памятников.

Сейчас в работе восточный и западный флигели Господского двора. Близок к завершению деревянный флигель, идет реставрация сруба. Расчищены фасады служительского корпуса, монтируются инженерные сети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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