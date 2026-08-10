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10 августа, 07:15

Общество

В России изменится порядок оплаты сверхурочной работы

В России изменится порядок оплаты сверхурочной работы

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С 1 сентября в России изменится порядок оплаты сверхурочной работы. Первые 2 часа переработки будут оплачивать минимум в 1,5-кратном размере, последующие – не менее чем в 2-кратном. При расчете будут учитывать не только оклад, но и компенсационные и стимулирующие выплаты.

Годовой лимит сверхурочной работы останется прежним – 120 часов. Однако при наличии коллективного договора и письменного согласия сотрудника его смогут увеличить до 240 часов в год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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