"Качество жизни": диетолог рассказала о пользе ферментированных продуктов

Ферментированные продукты – тренд или реальный путь к здоровому ЖКТ? Как они могут защитить от рака? Как они на самом деле влияют на уровень сахара в крови? Как часто их нужно есть, чтобы укрепить иммунитет и здоровье сердца?

Как отличить полезный ферментированный продукт от бесполезной подделки в магазине? Как правильно самостоятельно ферментировать продукты?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-диетолог, психотерапевт Марина Макиша.