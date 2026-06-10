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10 июня, 18:55

Общество

"Качество жизни": диетолог рассказала о пользе ферментированных продуктов

"Качество жизни": диетолог рассказала о пользе ферментированных продуктов

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Ферментированные продукты – тренд или реальный путь к здоровому ЖКТ? Как они могут защитить от рака? Как они на самом деле влияют на уровень сахара в крови? Как часто их нужно есть, чтобы укрепить иммунитет и здоровье сердца?

Как отличить полезный ферментированный продукт от бесполезной подделки в магазине? Как правильно самостоятельно ферментировать продукты?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-диетолог, психотерапевт Марина Макиша.

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