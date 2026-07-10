Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ им Буянова

Главный лечебный корпус городской клинической больницы имени Буянова обновляют в Москве, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Первый этап обновления главного лечебного корпуса скоро завершится.

После модернизации на первом этаже главного корпуса разместят неврологическую службу и еще несколько подразделений. Также в здании обновят инженерные системы, заменят окна, отремонтируют кровлю и фасад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.