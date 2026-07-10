10 июля, 07:45Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ им Буянова
Главный лечебный корпус городской клинической больницы имени Буянова обновляют в Москве, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Первый этап обновления главного лечебного корпуса скоро завершится.
После модернизации на первом этаже главного корпуса разместят неврологическую службу и еще несколько подразделений. Также в здании обновят инженерные системы, заменят окна, отремонтируют кровлю и фасад.
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