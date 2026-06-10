Иран и США возобновили обстрелы

Иран и США возобновили обмен ударами. Началось все с того, что у берегов Омана сбили американский патрульный вертолет. Американский президент Дональд Трамп обвинил в произошедшем Иран и заявил, что США обязаны ответить на это нападение.

Потом США нанесли удары по 20 иранским целям. Это объекты ПВО, водохранилища, наблюдательные пункты. В южных районах страны вынужденно отключили водоснабжение. Иран выпустил ответные ракеты и призвал страны региона не предоставлять США территорию для атак против себя. Американские военные заявили о перехвате почти всех беспилотников и баллистических ракет.

На фоне обострения конфликта Трамп все еще не исключает, что мирная сделка с Тегераном возможна. Некоторые политологи утверждают, что нынешний обмен массированными ударами может стать началом большой войны.

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