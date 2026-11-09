Опавшую листву намеренно оставляют на отдельных территориях Москвы

В Москве листву убирают не на всех территориях. В первую очередь городские службы очищают дороги и проезды, а в некоторых местах опавшие листья намеренно оставляют. Это связано с их пользой для деревьев и особенностями городской уборки.

По словам градостроителя Елены Пудовой, вместо воздуходувок, которые создают сильный шум, можно использовать ручную уборку и небольшие автоматические роботы. Президент Союза профессионалов по уходу за деревьями Сергей Пальчиков отметил, что листва содержит полезные для деревьев вещества и может обеспечивать до 80% их годовой потребности в питании.

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