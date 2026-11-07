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Новости

07 ноября, 18:15

Город

Новости города: в Москве завершили высадку тюльпанов к майским праздникам

Новости города: в Москве завершили высадку тюльпанов к майским праздникам

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Городские службы завершили высадку луковиц тюльпанов на столичных клумбах. Работы удалось закончить до наступления серьезных морозов, благодаря чему луковицы уже укоренились и благополучно перезимуют под землей. Цветы распустятся на улицах к майским праздникам. Чтобы клумбы радовали глаз и в холодное время года, их декорировали разноцветной щепой. Она также защитит растения от низких температур.

В павильоне "Приматы" Московского зоопарка у пары беличьих саймири Кая и Герды появился детеныш. Пол новорожденного пока неизвестен. Большую часть времени он проводит на спине у мамы. В воспитании активно участвуют старший брат и сестра. Посетители уже могут увидеть семейство и познакомиться с новым обитателем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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