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20 октября, 11:25

Город

"Мой район. Место встречи": Даниловский район с Владиславом Ветровым

"Мой район. Место встречи": Даниловский район с Владиславом Ветровым

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В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" народный артист РФ Владислав Ветров расскажет, за что любит Даниловский район и улицу Люсиновскую, на которой живет.

Зрители узнают, как район связан с самым известным в советское время парфюмом, названным в честь Москвы, когда в столице появилось искусство кукольного театра и где в Даниловском районе можно оказаться в "гостях у сказки".

Об этом – в программе "Мой район. Место встречи".

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Программа: Мой район. Место встречи
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