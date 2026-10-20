"Мой район. Место встречи": Даниловский район с Владиславом Ветровым

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" народный артист РФ Владислав Ветров расскажет, за что любит Даниловский район и улицу Люсиновскую, на которой живет.

Зрители узнают, как район связан с самым известным в советское время парфюмом, названным в честь Москвы, когда в столице появилось искусство кукольного театра и где в Даниловском районе можно оказаться в "гостях у сказки".

Об этом – в программе "Мой район. Место встречи".