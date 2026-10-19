"Мой район. Место встречи": район Отрадное с Валерием Семиным

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" баянист, композитор и заслуженный артист РФ Валерий Семин расскажет об Отрадном, с которым связана его молодость.

В этом районе появилось первое в Москве рок-кафе, а названия улиц увековечили имена композиторов Хачатуряна, Мусоргского и Римского-Корсакова. Также в выпуске вспомнят фильмы, снятые в Отрадном, поговорят о квартирниках и песнях для дружеских встреч. Местные жители поделятся личными историями и творчеством, вдохновленным родным районом.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".