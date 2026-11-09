Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

За последние 5 лет смертность от инфаркта в Москве снизилась почти на 35%, от инсульта – на 31%. Это результат внедрения единой системы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В столице работают две сети: инфарктная, объединяющая 19 стационаров, и инсультная, в которую входят 17 больниц.

"Онкологические заболевания нередко сочетаются с болезнями сердца и сосудов. Чтобы пациенты получали максимально эффективную противоопухолевую терапию с минимальным риском, на базе больницы имени С. С. Юдина мы создали городской кардиоонкологический центр. Мультидисциплинарная команда врачей-онкологов, кардиологов и радиотерапевтов совместно оценивает состояние пациентов, чтобы подобрать индивидуальную тактику до, в процессе и после лечения. За два года помощь специалистов получили уже более 10 тысяч человек", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве действуют сразу несколько цифровых и ИИ-систем, которые помогают выявлять риски инсульта и инфаркта. Благодаря системе "Умного приема" у 2,5 миллиона москвичей выявили риски ишемии, у 48 тысяч – хронической сердечной недостаточности. ИИ-сервис отслеживает риски инсульта и инфаркта у горожан с имеющимися болезнями сердца и сосудов – это около 100 тысяч человек.