Роналду дисквалифицировали за уход из сборной Португалии

Португальская футбольная федерация автоматически отстранила капитана сборной Криштиану Роналду за самовольный отъезд из национальной команды во время Лиги наций. Сейчас решается вопрос о длительности санкций – срок может быть от месяца до полугода.

Футболист покинул сборную Португалии 30 сентября из-за разногласий с главным тренером Жорже Жезушем. Спортсмен уточнил, что потерял доверие к его словам.

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