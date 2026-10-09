В России предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости до 5 км/ч

В России предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 5 километров в час. С такой инициативой выступил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Эксперты предлагают сначала провести аудит дорог, а затем поэтапно уменьшать порог: сначала до 10, а в перспективе – до 5 километров в час.

При этом часть депутатов и экспертов считает, что снижение порога приведет к росту числа штрафов и ДТП, но не повысит безопасность дорожного движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.