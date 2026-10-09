Мошенники стали обманывать россиян под именем провайдеров. Они предлагают гражданам совершенно безобидную и даже полезную услугу – сменить действующий тариф на более выгодный.

Потом человека просят назвать код из СМС, установить приложение для "настройки подключения" или перейти по ссылке. Таким образом аферисты пытаются получить доступ к аккаунтам, персональным данным или другим сервисам.

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