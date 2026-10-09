Мошенники в РФ стали создавать поддельные сайты для распространения вирусов

Мошенники в России стали создавать поддельные сайты, чтобы распространять через них вирусы. Для фейковых копий используют площадки известных организаций, рассказали в МВД.

Такие страницы имитируют дизайн, логотипы и структуру официальных сайтов, но их доменные имена отличаются от легитимных сервисов. Если пользователь не обратил на эту деталь внимание и решил, например, установить обновление, на его смартфон загрузится вредоносное программное обеспечение.

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