Эксперт заявил об использовании ИИ для поиска соучастников терактов

Искусственный интеллект упростил процесс вербовки соучастников терактов, заявил эксперт по технологиям и кибербезопасности Павел Мясоедов. По его словам, злоумышленники также используют ИИ, который собирает информацию о потенциальных жертвах в режиме реального времени, анализирует их действия и находит уязвимых людей.

Мясоедов отметил, что нейросеть способна анализировать не только открытый интернет, но и закрытые сегменты Сети. Он также подчеркнул, что современные технологии позволяют кураторам быстрее подбирать соучастников и вводить их в состояние стресса, заставляя выполнять задания.

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