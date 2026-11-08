08 ноября, 11:30Мэр Москвы
Собянин поздравил москвичей со Всемирным днем градостроительства
Всемирный день градостроительства отмечается 8 ноября. С праздником москвичей поздравил Сергей Собянин на своей странице в MAX.
Мэр отметил, что в столице продолжают повышать требования к качеству городской среды и строительству жилья. Так, минимальная площадь квартир теперь составляет 28 квадратных метров для однокомнатных и 44 квадратных метра для двухкомнатных. Строительство апартаментов запрещено.
Для благоустройства территорий вокруг жилых домов разработали минимальные стандарты, а для спортивных площадок – специальные требования.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.