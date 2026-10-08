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08 октября, 18:50

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Церемония прощания с Анатолием Кашпировским прошла на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с Анатолием Кашпировским прошла на Троекуровском кладбище

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На Троекуровском кладбище прошло прощание с психотерапевтом, экстрасенсом и телеведущим Анатолием Кашпировским. Он ушел из жизни 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной смерти, по словам его племянника Юрия Мамаева, стало прогрессирующее онкологическое заболевание.

На церемонию пришли десятки людей – родственники, близкие и друзья, а также поклонники, убежденные в целительной силе установок Кашпировского. Некоторые приехали из других регионов России. Также гражданскую панихиду посетили участники шоу "Битва экстрасенсов", которые выразили восхищение талантом психотерапевта.

Похоронят Анатолия Кашпировского на Украине, где он родился и прожил большую часть жизни.

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