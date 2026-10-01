Вакцина от аллергии на пыльцу березы появится в российских больницах и аптеках

В ближайшее время в российских больницах и аптеках появится отечественная вакцина "Аллергарда" против аллергии на пыльцу березы. На первом этапе препаратом планируют вакцинировать до 60 тысяч пациентов.

По данным исследований, после вакцинации у четверти пациентов в течение первого года наблюдения симптомы аллергии полностью отсутствовали, у остальных их проявления снизились в шесть раз.

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