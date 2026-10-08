После пожара в дата-центре "Яндекса" произошли сбои в работе крупных сервисов

К сбоям в работе сервисов "Яндекса" добавились проблемы у нескольких крупных ресурсов. О неполадках сообщает "Циан", где обещают восстановить работу в максимально короткие сроки. Также не загружаются сайты некоторых девелоперов и сервисов электронной отчетности.

Сложности начались после пожара в центре обработки данных компании "Яндекс" в городе Сасово Рязанской области. Огонь быстро потушили, пострадавших нет, однако в результате пожара была затронута инфраструктура.

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