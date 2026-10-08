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08 октября, 10:45

Мэр Москвы

Собянин поздравил педагогов допобразования с профессиональным праздником

Собянин поздравил педагогов допобразования с профессиональным праздником

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Ежегодно 8 октября в России отмечается День работника дополнительного образования. С профессиональным праздником педагогов столицы поздравил Сергей Собянин.

Мэр отметил на своей странице в MAX, что в этой сфере работают десятки тысяч специалистов, которые ежедневно помогают раскрывать детские таланты. Сейчас в Москве открыто 140 тысяч кружков и секций, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом году.

Дополнительные занятия посещают свыше 1,5 миллиона юных москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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