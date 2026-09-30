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30 сентября, 09:10

Город

"Новости дня": более 500 жителей Красносельского района переедут в новый дом по реновации

"Новости дня": более 500 жителей Красносельского района переедут в новый дом по реновации

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Более 500 жителей Красносельского района переедут из трех старых пятиэтажек в новый дом по программе реновации. Новостройка расположена рядом с прежним жильем, поэтому участникам программы не придется менять место учебы детей или переводиться в другую поликлинику.

Жители получают более просторные квартиры с улучшенной отделкой. В доме установлены современные лифты, предусмотрены места для хранения колясок и велосипедов, а на первых этажах работают магазины и различные сервисы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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