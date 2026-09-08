Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 21:00

Мэр Москвы

Собянин поблагодарил за работу штаб поддержки партии "Единая Россия"

Собянин поблагодарил за работу штаб поддержки партии "Единая Россия"

Сергей Собянин открыл завод по производству рентгенодиагностических аппаратов

Мэр Москвы рассказал о новой школе в районе Внуково

Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает ДНР и ЛНР готовиться к зиме

Сергей Собянин сообщил об открытии трех центров женского здоровья

Сергей Собянин назначен членом попечительского совета фонда "Сколково"

Сергей Собянин сообщил об открытии трех центров женского здоровья

Собянин: начался прием заявок на конкурс лучших практик наставничества Москвы

Собянин: за четыре года проект "Сделано в Москве" объединил тысячи компаний

Собянин: завершена реконструкция фонтана под макетом ракеты-носителя "Восток"

Сергей Собянин посетил штаб общественной поддержки партии "Единая Россия" и поблагодарил его членов за работу. Он отметил, что вокруг штаба сложилось большое количество экспертов из разных сфер, которые помогают отвечать на вопросы москвичей.

По словам Собянина, тысячи людей приходят в штаб, чтобы поделиться своими бедами и заботами. Ни один из этих вопросов не пропадает, а берется на заметку и отрабатывается, подчеркнул глава города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыполитикагородвидеоЕкатерина Фоменко

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика