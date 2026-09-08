Собянин поблагодарил за работу штаб поддержки партии "Единая Россия"

Сергей Собянин посетил штаб общественной поддержки партии "Единая Россия" и поблагодарил его членов за работу. Он отметил, что вокруг штаба сложилось большое количество экспертов из разных сфер, которые помогают отвечать на вопросы москвичей.

По словам Собянина, тысячи людей приходят в штаб, чтобы поделиться своими бедами и заботами. Ни один из этих вопросов не пропадает, а берется на заметку и отрабатывается, подчеркнул глава города.

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