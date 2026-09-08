08 сентября, 16:15Мэр Москвы
Сергей Собянин открыл завод по производству рентгенодиагностических аппаратов
На юго-западе Москвы начало работу уникальное производство медтехники. Предприятие открыл Сергей Собянин.
Проект удалось реализовать за рекордные два года. Там будут выпускать около 400 аппаратов рентген-техники различного назначения в год. Запуск новой площадки позволил организовать полный цикл производства инновационного медицинского оборудования и комплектующих, а также значительно расширить линейку продукции. Она на 85% состоит из российских комплектующих.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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