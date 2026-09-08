Роспотребнадзор обратился в Минздрав Турции из-за отравления российских туристов

Роспотребнадзор обратился в Минздрав Турции в связи с массовым отравлением российских туристов. Пострадали отдыхающие в отеле Аланьи. У них зафиксированы симптомы острой кишечной инфекции.

Ведомство запросило результаты расследования и оценку эпидемиологической ситуации.

Роспотребнадзор напоминает туристам о необходимости пить бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи, не допускать попадания воды в рот при купании в бассейнах.

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