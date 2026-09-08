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08 сентября, 13:15

Происшествия

Роспотребнадзор обратился в Минздрав Турции из-за отравления российских туристов

Роспотребнадзор обратился в Минздрав Турции из-за отравления российских туристов

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Роспотребнадзор обратился в Минздрав Турции в связи с массовым отравлением российских туристов. Пострадали отдыхающие в отеле Аланьи. У них зафиксированы симптомы острой кишечной инфекции.

Ведомство запросило результаты расследования и оценку эпидемиологической ситуации.

Роспотребнадзор напоминает туристам о необходимости пить бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи, не допускать попадания воды в рот при купании в бассейнах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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