Правительство приняло дополнительные меры для стабилизации топливного рынка

Правительство продолжает принимать дополнительные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке. Об этом на совещании у Владимира Путина заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, введен запрет на экспорт дизельного топлива, начались импортные поставки нефтепродуктов и увеличивается производство топлива более низкого экологического класса.

Кроме того, продлена нулевая пошлина на импорт нефтепродуктов и присадок, снижены нормативы биржевых продаж бензина и приняты меры для ограничения роста цен.

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