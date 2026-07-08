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08 июля, 18:15

Политика

Правительство приняло дополнительные меры для стабилизации топливного рынка

Правительство приняло дополнительные меры для стабилизации топливного рынка

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Правительство продолжает принимать дополнительные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке. Об этом на совещании у Владимира Путина заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, введен запрет на экспорт дизельного топлива, начались импортные поставки нефтепродуктов и увеличивается производство топлива более низкого экологического класса.

Кроме того, продлена нулевая пошлина на импорт нефтепродуктов и присадок, снижены нормативы биржевых продаж бензина и приняты меры для ограничения роста цен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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