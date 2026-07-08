08 июля, 12:00Общество
Москвичи выберут лучших производителей кондитерских изделий
В столице стартовало голосование проекта "Московское качество" за лучших производителей кондитерских изделий. На платформе "Активный гражданин" жители столицы могут выбрать лучшие торты, пирожные, печенье и другие мучные изделия.
В конкурсе представлены крупные производители и локальные бренды, всего предусмотрено 11 номинаций. Принять участие в голосовании могут зарегистрированные пользователи портала mos.ru с подтвержденной учетной записью.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.