Москвичи выберут лучших производителей кондитерских изделий

В столице стартовало голосование проекта "Московское качество" за лучших производителей кондитерских изделий. На платформе "Активный гражданин" жители столицы могут выбрать лучшие торты, пирожные, печенье и другие мучные изделия.

В конкурсе представлены крупные производители и локальные бренды, всего предусмотрено 11 номинаций. Принять участие в голосовании могут зарегистрированные пользователи портала mos.ru с подтвержденной учетной записью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.